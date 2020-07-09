2020-07-09T07:44:02+03:00
Происшествия

Мальчик упал, встал и убежал: в Екатеринбурге иномарка сбила подростка на самокате

Ребенок получил перелом пятой кости правой стопы
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшим вечером, 8 июля, в Екатеринбурге, в районе улицы Металлургов, 44, произошло серьезно ДТП, в котором пострадал 14-летний мальчик. Водитель иномарки сбил его, когда тот ехал на самокате. От сильного удара мальчик получил перелом пятой кости правой стопы и был срочно госпитализирован в ДГКБ №9.

За рулем машины сидел 21-летний парень, стаж вождения которого – три года. Он объяснил, что ехал со скоростью 20 км/час, как вдруг неожиданно почувствовал удар в левую часть автомобиля – в него въехал подросток на самокате. Ребенок упал, встал и убежал. Тогда юноша решил поехать следом за ним, чтобы помочь.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Родители подростка объяснили, что мальчик катался на самокате по двору, когда попал под колеса. Он убежал, потому что испугался, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Прибывшие на место полицейские опросили всех очевидцев аварии. Сейчас Госавтоинспекция выясняет точные обстоятельства ДТП. И просит родителей внимательней приглядывать за своими детьми и объяснять важность соблюдения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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