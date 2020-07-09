Уральцам разрешили приглашать на свадьбы до пяти гостей

9 Июль 2020 2020-07-09T07:22:25+03:00

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Во время пандемии коронавируса в Свердловской области были закрыты почти все учреждения – в том числе и ЗАГСы. Работали они только по предварительной записи и совсем без гостей: молодоженам, у которых уже была назначена дата бракосочетания, приглашали одних, в масках и перчатках, быстро венчали и отпускали. Некоторые молодожены даже решили покреативить и устроили дистанционные свадьбы – по скайпу.

Но жесткие ограничения в Свердловской области постепенно снимаются, поэтому в ЗАГСах разрешили приглашать не больше пяти гостей – только самых близких родственников и друзей. Об этом в своем Instagram заявил губернатор Евгений Куйвашев.

- Торжественные регистрации у нас не запрещены. Но проходят они с ограничениями - и молодожены, и близкие родственники, и сотрудники ЗАГСов должны быть в масках и перчатках. Также пятью гостями ограничено число участвующих в церемонии. Правда, в отдельных случаях делается исключение, например, для бабушек и дедушек, если, конечно, им еще нет 65 лет, - рассказал губернатор.

Он также отметил, что большинство молодоженов пытаются «протащить» в ЗАГС намного больше гостей, но им отказывают. Тем не менее, за апрель, май и июнь в области было проведено 3 755 бракосочетаний.

ИСТОЧНИК KP.RU