2020-07-09T07:22:25+03:00
Общество

Уральцам разрешили приглашать на свадьбы до пяти гостей

Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев
Мария Трапезникова
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Уральцам разрешили приглашать на свадьбы до пяти гостейУральцам разрешили приглашать на свадьбы до пяти гостейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Во время пандемии коронавируса в Свердловской области были закрыты почти все учреждения – в том числе и ЗАГСы. Работали они только по предварительной записи и совсем без гостей: молодоженам, у которых уже была назначена дата бракосочетания, приглашали одних, в масках и перчатках, быстро венчали и отпускали. Некоторые молодожены даже решили покреативить и устроили дистанционные свадьбы – по скайпу.

Но жесткие ограничения в Свердловской области постепенно снимаются, поэтому в ЗАГСах разрешили приглашать не больше пяти гостей – только самых близких родственников и друзей. Об этом в своем Instagram заявил губернатор Евгений Куйвашев.

- Торжественные регистрации у нас не запрещены. Но проходят они с ограничениями - и молодожены, и близкие родственники, и сотрудники ЗАГСов должны быть в масках и перчатках. Также пятью гостями ограничено число участвующих в церемонии. Правда, в отдельных случаях делается исключение, например, для бабушек и дедушек, если, конечно, им еще нет 65 лет, - рассказал губернатор.

Он также отметил, что большинство молодоженов пытаются «протащить» в ЗАГС намного больше гостей, но им отказывают. Тем не менее, за апрель, май и июнь в области было проведено 3 755 бракосочетаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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