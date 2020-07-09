В уральском вузе перенесли учебный год на конец сентября

9 Июль 2020 2020-07-09T07:00:31+03:00

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В первом уральском вузе, УГГУ, из-за пандемии коронавируса решили перенести начало нового учебного года с 1 сентября на конец месяца. Но изменения коснутся только первого курса очной формы обучения – бакалавриата, специалитета и магистратуры. Для них двери откроются 21 сентября.

- Такое решение было принято на заседании Ученого совета университета в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, - сообщается на официальном портале вуза. – Дополнительную информацию можно получить в деканатах.

Разговоры о том, чтобы начать учебный год позже, ходили в свердловском правительстве еще в середине июня. По словам вице-губернатора Павла Крекова, это хотели сделать из-за того, что летом увеличились сроки оздоровительной кампании. Но точного решения по этому вопросу пока что нет, все учебные заведения планируют открыть двери уже 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU