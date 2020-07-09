2020-07-09T06:48:21+03:00
Общество

Строительная компания из Екатеринбурга снесет недостроенный мост в Нижнем Тагиле

Сооружение стоит без дела почти 20 лет
Мария Трапезникова
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Строительная компания из Екатеринбурга снесет недостроенный мост в Нижнем ТагилеСтроительная компания из Екатеринбурга снесет недостроенный мост в Нижнем ТагилеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Нижнего Тагила решила снести недостроенный мост через реку Тагил. Для этих дел наняли строительную компанию из ЕкатеринбургаООО «Девелон», которая после работ получит себе все списанные конструкции моста.

Соответствующее постановление за подписью главы города Владислава Пинаева опубликовано на официальном портале мэрии Нижнего Тагила.

Старый мост стоит без дела с 2001 года. В 2016 году сооружение попало в план приватизации, его хотели продать, но не нашли подходящих покупателей. Вместо старого моста сейчас в городе полным ходом идет строительство нового, проходящего через Тагильский пруд. На эти работы было выделено порядка четырех миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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