Строительная компания из Екатеринбурга снесет недостроенный мост в Нижнем Тагиле

9 Июль 2020 2020-07-09T06:48:21+03:00

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Администрация Нижнего Тагила решила снести недостроенный мост через реку Тагил. Для этих дел наняли строительную компанию из Екатеринбурга – ООО «Девелон», которая после работ получит себе все списанные конструкции моста.

Соответствующее постановление за подписью главы города Владислава Пинаева опубликовано на официальном портале мэрии Нижнего Тагила.

Старый мост стоит без дела с 2001 года. В 2016 году сооружение попало в план приватизации, его хотели продать, но не нашли подходящих покупателей. Вместо старого моста сейчас в городе полным ходом идет строительство нового, проходящего через Тагильский пруд. На эти работы было выделено порядка четырех миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU