На Среднем Урале вынесли предупреждение о смоге

9 Июль 2020 2020-07-09T06:28:35+03:00

Оно будет действовать ровно пять дней

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К аномальной жаре в Свердловской области добавился еще и смог – накануне синоптики Уралгидрометцентра выставили соответствующее предупреждение. Предостережения будут действовать с 20:00 8 июля до 20:00 13 июля, то есть ровно пять дней.

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали синоптики. – Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 13 июля.

Конец недели в Екатеринбурге и регионе будет таким же жарким – столбики термометров не опустятся ниже +31. Самым прохладным станет воскресенье – воздух остынет до +27, а в субботу пройдет гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU