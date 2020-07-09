2020-07-09T06:28:35+03:00
Общество

На Среднем Урале вынесли предупреждение о смоге

Оно будет действовать ровно пять дней
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале вынесли предупреждение о смогеНа Среднем Урале вынесли предупреждение о смогеФото: Алексей БУЛАТОВ
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К аномальной жаре в Свердловской области добавился еще и смог – накануне синоптики Уралгидрометцентра выставили соответствующее предупреждение. Предостережения будут действовать с 20:00 8 июля до 20:00 13 июля, то есть ровно пять дней.

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали синоптики. – Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 13 июля.

Конец недели в Екатеринбурге и регионе будет таким же жарким – столбики термометров не опустятся ниже +31. Самым прохладным станет воскресенье – воздух остынет до +27, а в субботу пройдет гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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