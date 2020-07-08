В здании завода Уралтрансмаш произошел пожар

8 Июль 2020 2020-07-08T19:41:56+03:00

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В здании завода Уралтрансмаш сегодня вечером произошел пожар. По словам очевидцев, из окна второго этажа одного из помещений производственного предприятия валил сильный дым. По данным МЧС, огнем оказалось повреждено офисное помещение. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

- В 20:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад. Пожар произошел в административном здании, расположенном на территории промышленной площадки, - рассказали в пресс-службе МЧС. - К тушению пожара привлечены 10 единиц пожарной техники и 28 человек личного состава.

Открытое горение ликвидировали за 17 минут. В пожаре никто не пострадал. Причина, по которой загорелось офисное помещение Уралтрансмаша сейчас устанавливается.

Напомним, что сегодня пожар произошел в здании управления областного ГИБДД. По данным пресс-службы ГИБДД Свердловской области, задымление случилось в одном из кабинетов.

Пожар в здании Уралтрансмаша.Видео: Алена, Инцидент Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU