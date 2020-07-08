Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мальчика на озере Балтым
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика на озере Балтым. Напомним, что тело пропавшего ранее ребенка нашли сегодня днем. Водолазы достали тело утонувшего мальчика с дна озера в районе пляжа «Огонь». После случившегося владельцев пляжа, возле которого нашли тело ребенка, обвиняют в ненадлежащем оказании услуг.
- Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в СК по Свердловской области.
Сейчас следователи собирают доказательства - проводят допросы, изучают документы и устанавливают обстоятельства трагедии.
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