Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мальчика на озере Балтым

8 Июль 2020 2020-07-08T19:15:36+03:00

Тело мальчика обнаружили на следующий день после пропажи ребенка Фото: Олег ГАЛИМОВ

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Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика на озере Балтым. Напомним, что тело пропавшего ранее ребенка нашли сегодня днем. Водолазы достали тело утонувшего мальчика с дна озера в районе пляжа «Огонь». После случившегося владельцев пляжа, возле которого нашли тело ребенка, обвиняют в ненадлежащем оказании услуг.

- Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в СК по Свердловской области.

Сейчас следователи собирают доказательства - проводят допросы, изучают документы и устанавливают обстоятельства трагедии.

Что известно о пропавшем на озере под Екатеринбургом 9-летнем мальчике. Ульфан Мордехай отдыхал на пляже «Огонь» вместе с семьей (подробности).

Мама мальчика была «словно зомби»: на озере под Екатеринбургом начали искать пропавшего 9-летнего мальчика. На пляже «Огонь», где исчез Ульфан Мордехай, работают поисковые отряды, водолазы и полиция (подробности).

Водолазы приступят к работе с рассвета: на озере под Екатеринбургом пропал 9-летний мальчик. Ульфан Мордехай исчез во время отдыха с семьей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU