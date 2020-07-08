Власти Екатеринбурга из-за Универсиады изымают земельные участки

8 Июль 2020 2020-07-08T18:50:39+03:00

Мэрия изымет четыре земельных участка, два из которых находятся в садовом товариществе «Пищевик» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На их месте будут строить дорогу

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Власти Екатеринбурга для подготовки к Универсиаде - 2023 изымают земельные участки. На их месте будут строить дорогу. Информация об этом появилась в опубликованном на сайте мэрии «Екатеринбургском вестнике».

- Цель изъятия - реконструкция и строительство улично-дорожной сети, выполняемые в рамках подготовки к XXXII Всемирной летней универсиаде 2023 года в городе Екатеринбурге, - указанно в «Екатеринбургском вестнике».

Всего согласно опубликованным данным, мэрия изымет четыре земельных участка, два из которых находятся в садовом товариществе «Пищевик». На двух других расположены ангар и кирпичное двухэтажное здание.

Фото: скриншот "Екатеринбургский вестник"

ИСТОЧНИК KP.RU