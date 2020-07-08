2020-07-08T18:03:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге проводят конкурс среди желающих снять короткометражки о жизни города на рубеже XIX-XX веков

Для съемок ищут операторов, продюсеров, звукорежиссёров и монтажеров
Алина СУРИНА
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Фото: Музей истории ЕкатеринбургаФото: Музей истории Екатеринбурга
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В Екатеринбурге собираются снять семь короткометражек о жизни города на рубеже XIX-XX веков. Организаторами проекта «Город семи историй» выступили Музей истории Екатеринбурга и Фонд независимого кино «Манифест_16». Сейчас они проводят творческий конкурс, для которого ищут операторов, продюсеров, звукорежиссёров и монтажеров. Все, кто сможет его пройти примут участие в создании роликов о старом Екатеринбурге.

- На протяжении семи недель - с мая по июль - в рамках проекта шёл онлайн-курс «Пишем сценарий про Екатеринбург». Его участники, выбранные также на конкурсной основе, написали несколько сценариев, связанных с историей города рубежа XIX-XX веков. Лучшие сценарии теперь станут основой короткометражек, которые будут сниматься в зданиях Музея истории Екатеринбурга, - рассказала куратор проекта Евгения Сидорова.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

Фото: Музей истории Екатеринбурга

Количество мест для участия в создании корометражек ограничено. Организаторы рассказали, что команды буду формировать после оценок жюри. Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский отметил, что это будет настоящая киношкола с грантами, классными сценариями и локациями. Приём заявок завершится 21 июля 2020 года.

Две съемочных бригады, фильмы которых будут признаны лучшими по мнению жюри и по мнению зрителей, получат по 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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