2020-07-08T17:33:48+03:00
Общество

Названы две главные причины разводов в России

По статистике 6 из 10 браков распадаются через несколько лет семейной жизни
Лев ИСТОМИН
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Большая часть браков в России оканчивается разводами по двум пирчинамБольшая часть браков в России оканчивается разводами по двум пирчинамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России по статистике на 100 браков приходится 65 разводов. Чаще всего бездетные браки расторгаются через 5-9 лет семейной жизни.

В качестве причин супружеские пары указывают слишком рано заключенный союз в молодые годы и отсутствие хорошего примера семейных отношений. Об этом пишет NEWS.ru.

Треть россиянок выходят замуж в возрасте 20-24 лет, чуть меньше женщин создают семью в период 25-29 лет, и только пятая часть россиянок идет под венец в 30-34-летнем возрасте.

35% мужчин успевают обзавестись семьей в 25-29 лет, 26,5% ставят штамп в паспорте в 30-34 года, и только 14% представителей сильного пола женятся в возрасте 35-39 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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