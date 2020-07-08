8 Июль 2020 2020-07-08T17:27:51+03:00

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В Екатеринбурге суд отменил штраф врачу, который отправлял пациентов с Covid-19 лечиться дома. Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по административному делу главного врача МАУ «ЦГКБ № 24» Алексея Малинкина. Напомним, 8 мая он был оштрафован на 100 тысяч рублей. По мнению суда, главврачом не были приняты меры по госпитализации больных, представляющих опасность для окружающих, с лабораторно подтвержденным диагнозом «COVID-19». Алексей Малинкин был признан виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

- Данное наказание назначено должностному лицу за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидиэмилогического благополучия населения и невыполнение санитарно- гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания представляющего опасность для окружающих, - рассказали сегодня на заседании суда.

Алексей Малинкин не согласился с назначенной ему мерой наказания и обратился в областной суд с апелляцией, где постановление о назначении штрафа отменили, признав, что правонарушения не было.

Рассмотрение апелляции главврача МАУ ЦГКБ № 24 Алексея Малинкина.Видео: Свердловский областной суд

ИСТОЧНИК KP.RU