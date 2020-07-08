В Нижнем Тагиле прокуратура проверит администрацию после нападения на ребенка бездомной собаки

8 Июль 2020 2020-07-08T16:23:40+03:00

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В Нижнем Тагиле собака напала на семилетнего ребенка. Инцидент произошел возле дома № 41 по улице Карла Либкнехта .Пес укусил девочку когда она выходила из подъезда. В прокуратуре предполагают, что собака была бездомной. Поэтому в ведомстве решили проверить работу местной администрации, которая должна следить за отловом бездомных животных.

- По предварительной информации, администрацией муниципалитета заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных с ООО «Специализированная служба». На данный момент прокуратура запросила информацию в администрации муниципалитета для установления, действительно ли заключен контракт на отлов безнадзорных животных, а также документы об исполнении условий контракта, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Врачи диагностировали девочке рваные раны подбородка и шеи. Кроме того, по словам прокуратуры, ребенок испытал сильный испуг. Сейчас девочке оказывают медицинскую помощь. К ситуации также подключился следственный комитет.

- Для определения точной степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, будет проведена соответствующая экспертиза. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - рассказали в СК по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU