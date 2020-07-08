2020-07-08T15:53:53+03:00
Общество

Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 41% в первом полугодии

В январе-июне 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 203,3 тысяч контейнеров ДФЭ
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Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 50,6%Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 50,6%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В январе-июне 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 203,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 41,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во внутреннем сообщении отправлено 98,2 тыс. ДФЭ (+6,6%), в экспортном – 105,1 тыс. ДФЭ (перевозки выросли в два раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 50,6% и составило 156,7 тыс. ДФЭ (перевезено 2,8 млн тонн грузов, +41%), в том числе:

· нефть и нефтепродукты – 20,8 тыс. ДФЭ (-5% к уровню января-июня 2019 года);

· черные металлы – 9,4 тыс. (+43,4%);

· лесные грузы –15,3 тыс. (+12,8%);

· бумага – 14,4 тыс. (-0,4%);

· цветные металлы – 10,2 тыс. (+14%);

· химикаты и сода – 73,6 тыс. (перевозки выросли почти в три раза);

· строительные грузы – 2 тыс. (-1,8%);

· огнеупоры – 2,2 тыс. (-24,3%);

· метизы – 2,6 тыс. (-17,4%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – июне 2020 года было перевезено 2,72 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

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