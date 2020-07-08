На два месяца раньше: отремонтированную трассу «Екатеринбург – Первоуральск» сдадут уже в августе

8 Июль 2020 2020-07-08T14:42:21+03:00

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Ремонт старого Московского тракта, соединяющего Екатеринбург и Первоуральск, сдадут уже в августе этого года. Это почти на два месяца раньше тех сроков, что были указаны в контракте. Напомним, работы на участке велись в рамках проекта БКАД.

- Дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, ан ней образовались ямы, трещины, разрушения коснулись не только покрытия, но и основания трассы, - рассказал первый заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

Фото: региональный департамент информполитики

На сегодняшний день на участке идут работы по укладке выравнивающего слоя. Уже выполнено фрезерование и разлита битумная эмульсия. В ближайшие дни дорожники начнут укладывать верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, после этого будут отсыпаны обочины и отремонтированы водопропускные трубы и нанесена разметка.

Во время ремонта используются новые технологии, которые позволят продлить срок службы асфальтового покрытия на дорогах.

Всего в Свердловской области в рамках проекта БКАД в этом году планируется отремонтировать около 138,5 километров дорог. Из них 86,2 километра приходятся на региональные.

ИСТОЧНИК KP.RU