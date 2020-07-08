2020-07-08T14:26:16+03:00
Общество

Скорость растет: интернет МегаФона признан самым быстрым

Высокой скорости удалось добиться за счет развития сети и запуска новых объектов 4G
Поделиться:
Фото: предоставлено МегаФонФото: предоставлено МегаФон
Изменить размер текста:

Самый быстрый мобильный интернет в Свердловской области – в смартфонах и планшетах абонетов МегаФона. Это говорится в итогах исследования качества интернета операторов России от международной компании Ookla. Высокой скорости удалось добиться за счет развития сети и запуска новых объектов 4G.

МегаФон увеличил скорость мобильного интернетаВ Свердловской области во втором квартале 2020 года эксперты Ookla проанализировали свыше 82 000 тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Средняя скорость скачивания информации в сети «МегаФон» на Среднем Урале составила 22,51 Мбит/c. В Екатеринбурге средняя скорость выше, чем по области, и составляет – 29,29 Мбит/с.

Нарастить скорости удалось благодаря развитию сети. Так, с начала года в регионе было запущено и модернизировано уже свыше 250 базовых станций.

Исследование основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest® по всей России. Это позволяет определить скорость в любой локации и получить полные и объективные данные. Для составления рейтинга 2020 года Ookla в целом проанализировала более 2,9 миллионов замеров в сетях всех операторов с января по июнь. МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд.

«Мы особенно рады получить эту награду в этом году, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы рады, что справились, и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

В первом полугодии темпы роста строительства базовых увеличились, особенно в сегменте 4G/LTE. С января по июль было построено 7,8 тысяч базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced.

Результаты исследования качества мобильного интернета операторов за первое полугодие 2020 года можно посмотреть на сайте Ookla.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие магазины могут работать в торговых центрах: отвечает губернатор
Бари Алибасов выпил тормозную жидкость и попал в психиатрическую клинику
В Нижнем Тагиле прокуратура проверит администрацию после нападения на ребенка бездомной собаки
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 41% в первом полугодии
Тяжелых больных коронавирусом теперь будут везти в «Екатеринбург–Экспо»
Устал на жаре: житель Екатеринбурга погиб в жутком ДТП под Волгоградом
На два месяца раньше: отремонтированную трассу «Екатеринбург – Первоуральск» сдадут уже в августе
Скорость растет: интернет МегаФона признан самым быстрым
В Екатеринбурге ищут 13-летнюю школьницу в разноцветной безрукавке с капюшоном
В Академическом появилась «Птица счастья»
На Урале за 27,5 миллионов продают шикарный коттедж с бассейном и фресками на потолке
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
В Екатеринбурге изменили порядок перевозки «скорыми» пациентов с COVID-19, чтобы снизить нагрузку
В одном из цехов НТМК в Нижнем Тагиле произошла вспышка коронавируса
Съехалось 16 пожарных машин: в Екатеринбурге горит здание областной ГИБДД
Удобно и безопасно: УБРиР выявил растущую популярность доставки финпродуктов
Засыпало землей: на уральском заводе погиб рабочий
Как легче перенести жару и не расплавиться под солнцем: советы от екатеринбургского Роспотребнадзора
Что известно о пропавшем на озере под Екатеринбургом 9-летнем мальчике
СвЖД выплатила 10 миллиардов рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 1 полугодие 2020 года
За сутки от коронавируса погибли еще три уральца
В Екатеринбурге за 80 миллионов продают кафе «Чарли»
Жирафы, смотрящие в душу: в Екатеринбурге появилась первая работа фестиваля, заменившего «Стенограффию»
Круглосуточный бесплатный вход для всех: у «Меги» начали строить первый в Екатеринбурге крытый скейтпарк
В Кольцово на три месяца закрывают на реконструкцию мост на улице Реактивной
В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил девушку-велосипедиста и уехал
В Екатеринбург вернулись 199 россиян, застрявших из-за коронавируса в Таджикистане
Хотел познакомиться, но получил отказ: екатеринбуржец с ножом напал на женщину, которая ждала электричку