В Екатеринбурге ищут 13-летнюю школьницу в разноцветной безрукавке с капюшоном

8 Июль 2020 2020-07-08T14:24:51+03:00

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В Екатеринбурге полиция разыскивает 13-летнюю Секаневу Яну Андреевну. Девочка пропала еще 7 июля – она ушла из дома по адресу: переулок Черниговский, 15, и до настоящего времени на связь не выходила. За помощью обратилась мама школьницы.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы, подстриженные под каре.

В день пропажи была одета в короткие белые шорты в черную полоску, разноцветную безрукавку с капюшоном и черные кроссовки.

Если вы вдруг видели где-то Яну или знаете, где она может быть, позвоните в полицию по телефону: 8 (343) 356-42-12 или 02.

Накануне мы рассказывали о том, что на озере Балтым во время отдыха с родителями потерялся девятилетний Ульфан Мордехай. Мальчика искали почти сутки. Сегодня днем на место приехали водолазы, которые обнаружили тело ребенка в 50-ти метрах от берега.

ИСТОЧНИК KP.RU