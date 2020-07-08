2020-07-08T14:20:25+03:00
Общество

В Академическом появилась «Птица счастья»

Скульптура отлита из бронзы и весит около 500 килограммов
Евгений СТОЯНОВ
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На создание Птицы ушло два месяцаНа создание Птицы ушло два месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Академическом районе 8 июля торжественно открыли скульптуру «Птица счастья». Вес бронзового изваяния – около 500 килограммов, а размах крыльев – два метра.

- Дата открытия выбрана не случайно. В этот день в России отмечается День семьи, любви и верности - праздник, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, - рассказали в УК «Академический».

Вес скульптуры около тонны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вес скульптуры около тонныФото: Алексей БУЛАТОВ

Двухметровая скульптура расположилась в Преображенском парке микрорайона «Академический». Бронзовое изваяние изготовили в мастерской города Кыштыма. Автор композиции - скульптор Иван Дубровин.

Птица расположена в Преображенском парке. Ориентир - Академика Сахарова,39 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Птица расположена в Преображенском парке. Ориентир - Академика Сахарова,39Фото: Алексей БУЛАТОВ

От идеи до реализации проекта ушло два месяца. Сначала модель пришлось изготовить из мягкого материала – глины, затем ее выполнили из гипса. Только после этого изготовили формы, чтобы отлить фигуру из бронзы. Затем скульптуру инкрустировали сердоликом. Этот камень ассоциируется с жизнью и солнцем. Инициаторы возведения «Птицы счастья» рассчитывают, что она принесет жителям района радость. А еще, скульптура станет символом 8-го района Екатеринбурга.

Инициаторы возведения «Птицы счастья» рассчитывают, что она принесет жителям района радость Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инициаторы возведения «Птицы счастья» рассчитывают, что она принесет жителям района радостьФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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