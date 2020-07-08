На Урале за 27,5 миллионов продают шикарный коттедж с бассейном и фресками на потолке
В поселке Рассоха, в Белоярском ГО Свердловской области, выставили на продажу гигантский четырехэтажный коттедж. Его площадь – 560 «квадратов». Кроме четырех этажей, в доме есть собственный бассейн, сауна и бильярдная, а на потолках и стенах – фрески и картины. Кстати, заплатить за роскошь придется 27,5 миллионов рублей.
- Все сделано дорого и качественно. В доме центральное газовое отопление, канализация, своя скважина и очень хорошие характеристики воды, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.
Фото: N1.RU
Дом владелец строил для себя, поэтому участок площадью в 17 соток полностью разработан: есть плодоносящие деревья, а рядом с коттеджем расположен гостевой дом и небольшая зона барбекю с беседкой.
Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU