На Урале за 27,5 миллионов продают шикарный коттедж с бассейном и фресками на потолке

8 Июль 2020 2020-07-08T14:03:21+03:00

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В поселке Рассоха, в Белоярском ГО Свердловской области, выставили на продажу гигантский четырехэтажный коттедж. Его площадь – 560 «квадратов». Кроме четырех этажей, в доме есть собственный бассейн, сауна и бильярдная, а на потолках и стенах – фрески и картины. Кстати, заплатить за роскошь придется 27,5 миллионов рублей.

- Все сделано дорого и качественно. В доме центральное газовое отопление, канализация, своя скважина и очень хорошие характеристики воды, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Фото: N1.RU

Дом владелец строил для себя, поэтому участок площадью в 17 соток полностью разработан: есть плодоносящие деревья, а рядом с коттеджем расположен гостевой дом и небольшая зона барбекю с беседкой.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU