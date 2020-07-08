В одном из цехов НТМК в Нижнем Тагиле произошла вспышка коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T12:23:38+03:00

Всех заболевших сотрудников отстранили от работы, часть отправили в больницу, часть – на самоизоляцию

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В конвертерном цехе завода НТМК в Нижнем Тагиле была выявлена вспышка коронавируса – заболели сразу несколько сотрудников. Сейчас все работники либо находится в больницах под пристальным наблюдением медиков, либо на самоизоляции, если болезнь протекает бессимптомно.

При этом, по словам пресс-службы завода, цех, в котором зафиксировали случаи заражения, работает в штатном режиме. Все производственные территории, душевые, маршруты передвижения были тщательно продезинфицированы.

- На комбинате внедрены серьезные меры по обеспечению безопасности сотрудников: установлены тепловизоры на проходных, которые фиксируют повышенную температуру тела, ведется регулярная обработка транспорта, особое внимание уделяется автобусам. Введены дополнительные рейсы автобусов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе.

Кроме того, в столовых, на проходной и в АБК [административно-бытовом комплексе – прим.ред.] нанесена разметка для соблюдения соцдистанции. В столовых используется одноразовая посуда, а на столах установлены разграничивающие прозрачные перегородки. Всем сотрудникам выдаются маски и антисептики.

ИСТОЧНИК KP.RU