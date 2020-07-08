Съехалось 16 пожарных машин: в Екатеринбурге горит здание областной ГИБДД

8 Июль 2020 2020-07-08T12:18:38+03:00

В одном из кабинетов случилось задымление

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Главное здание областной ГИБДД загорелось в Екатеринбурге. Пожар случился сегодня днем, 8 июля. Из окна на последнем этаже валил черный дым, к управлению на улице Чкалова, 1 начали съезжаться машины спасателей.

По данным пресс-службы ГИБДД Свердловской области, задымление случилось в одном из кабинетов. Из здания сразу же эвакуировали 130 человек. Никто не пострадал.

- К месту вызова стянуты пожарные подразделения в количестве 16 единиц техники, 45 чел. Огнеборцы проводят проверку здания. Выясняются причины, - рассказали в ведомстве.

В МЧС сообщили, что в кабинете площадью 5 квадратных метров горела оргтехника. С пожаром справились за 20 минут. Скоро людей начнут запускать внутрь.

В Екатеринбурге горит здание областной ГИБДД на Чкалова .Видео: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU