Съехалось 16 пожарных машин: в Екатеринбурге горит здание областной ГИБДД
Главное здание областной ГИБДД загорелось в Екатеринбурге. Пожар случился сегодня днем, 8 июля. Из окна на последнем этаже валил черный дым, к управлению на улице Чкалова, 1 начали съезжаться машины спасателей.
По данным пресс-службы ГИБДД Свердловской области, задымление случилось в одном из кабинетов. Из здания сразу же эвакуировали 130 человек. Никто не пострадал.
- К месту вызова стянуты пожарные подразделения в количестве 16 единиц техники, 45 чел. Огнеборцы проводят проверку здания. Выясняются причины, - рассказали в ведомстве.
В МЧС сообщили, что в кабинете площадью 5 квадратных метров горела оргтехника. С пожаром справились за 20 минут. Скоро людей начнут запускать внутрь.
В Екатеринбурге горит здание областной ГИБДД на Чкалова .Видео: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU