2020-07-08T11:53:22+03:00
Общество

Удобно и безопасно: УБРиР выявил растущую популярность доставки финпродуктов

Популярность курьерских услуг в первом полугодии продолжает расти
Поделиться:
Подать заявку на доставку финансовых продуктов УБРиР можно любым удобным способомПодать заявку на доставку финансовых продуктов УБРиР можно любым удобным способомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Популярность курьерских услуг в первом полугодии продолжает расти. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отмечают, что в июне спрос на доставку продуктов банка на дом увеличился в 2,5 раза по сравнению с январем.

По словам директора по развитию цифрового бизнеса УБРиР Дениса Тура, в условиях пандемии доставка стала идеальным инструментом для получения требуемых товаров и услуг, в том числе и финансовых продуктов, удобным и безопасным способом. За три месяца потребители привыкли пользоваться этим сервисом для решения своих каждодневных вопросов, вырос и уровень доверия к курьерским услугам.

«В июне спрос на доставку финпродуктов банка достиг максимального за все время работы нашей курьерской службы уровня, превысив показатель начала года на 154% и предыдущего месяца на 64%. Мы видим, что клиенты уже не испытывают беспокойства по поводу безопасности доставки, воспринимая ее как то, что облегчает и упрощает жизнь. И даже с началом послаблений карантинных мер отказываться от удобства не собираются. Зачем идти в офис, если можно получить все, что нужно, прямо к двери?» — отметил директор по развитию цифрового бизнеса УБРиР Денис Тур.

Добавим, что практически в 80% случаев клиенты заказывают на дом кредитную и дебетовую карту, реже — берут кредит или открывают вклад с помощью курьерских услуг. Хотя бесплатная доставка действует во всех городах присутствия банка, самым большим спросом пользуются курьеры в Екатеринбурге. В июне в топ-5 также вошли Новосибирск, Челябинск, Москва, Санкт-Петербург.

Подать заявку на доставку финансовых продуктов УБРиР можно любым удобным способом: на сайте, в интернет-банке или мобильном приложении, а также обратившись на горячую линию, написав в чат или WhatsApp. После того, как менеджер банка получит заявку, с клиентом свяжутся и согласуют дату и время доставки.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
В Екатеринбурге изменили порядок перевозки «скорыми» пациентов с COVID-19, чтобы снизить нагрузку
В одном из цехов НТМК в Нижнем Тагиле произошла вспышка коронавируса
Съехалось 16 пожарных машин: в Екатеринбурге горит здание областной ГИБДД
Удобно и безопасно: УБРиР выявил растущую популярность доставки финпродуктов
Засыпало землей: на уральском заводе погиб рабочий
Как легче перенести жару и не расплавиться под солнцем: советы от екатеринбургского Роспотребнадзора
Что известно о пропавшем на озере под Екатеринбургом 9-летнем мальчике
СвЖД выплатила 10 миллиардов рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 1 полугодие 2020 года
За сутки от коронавируса погибли еще три уральца
В Екатеринбурге за 80 миллионов продают кафе «Чарли»
Жирафы, смотрящие в душу: в Екатеринбурге появилась первая работа фестиваля, заменившего «Стенограффию»
Круглосуточный бесплатный вход для всех: у «Меги» начали строить первый в Екатеринбурге крытый скейтпарк
В Кольцово на три месяца закрывают на реконструкцию мост на улице Реактивной
В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил девушку-велосипедиста и уехал
В Екатеринбург вернулись 199 россиян, застрявших из-за коронавируса в Таджикистане
Хотел познакомиться, но получил отказ: екатеринбуржец с ножом напал на женщину, которая ждала электричку