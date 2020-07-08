Удобно и безопасно: УБРиР выявил растущую популярность доставки финпродуктов

8 Июль 2020 2020-07-08T11:53:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Популярность курьерских услуг в первом полугодии продолжает расти. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отмечают, что в июне спрос на доставку продуктов банка на дом увеличился в 2,5 раза по сравнению с январем.

По словам директора по развитию цифрового бизнеса УБРиР Дениса Тура, в условиях пандемии доставка стала идеальным инструментом для получения требуемых товаров и услуг, в том числе и финансовых продуктов, удобным и безопасным способом. За три месяца потребители привыкли пользоваться этим сервисом для решения своих каждодневных вопросов, вырос и уровень доверия к курьерским услугам.

«В июне спрос на доставку финпродуктов банка достиг максимального за все время работы нашей курьерской службы уровня, превысив показатель начала года на 154% и предыдущего месяца на 64%. Мы видим, что клиенты уже не испытывают беспокойства по поводу безопасности доставки, воспринимая ее как то, что облегчает и упрощает жизнь. И даже с началом послаблений карантинных мер отказываться от удобства не собираются. Зачем идти в офис, если можно получить все, что нужно, прямо к двери?» — отметил директор по развитию цифрового бизнеса УБРиР Денис Тур.

Добавим, что практически в 80% случаев клиенты заказывают на дом кредитную и дебетовую карту, реже — берут кредит или открывают вклад с помощью курьерских услуг. Хотя бесплатная доставка действует во всех городах присутствия банка, самым большим спросом пользуются курьеры в Екатеринбурге. В июне в топ-5 также вошли Новосибирск, Челябинск, Москва, Санкт-Петербург.

Подать заявку на доставку финансовых продуктов УБРиР можно любым удобным способом: на сайте, в интернет-банке или мобильном приложении, а также обратившись на горячую линию, написав в чат или WhatsApp. После того, как менеджер банка получит заявку, с клиентом свяжутся и согласуют дату и время доставки.