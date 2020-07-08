2020-07-08T11:23:23+03:00
Происшествия

Засыпало землей: на уральском заводе погиб рабочий

Делом уже занялись следователи
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Волчанске, что в Свердловской области, на заводе 3 июля произошло ЧП: во время замены трубы холодного водоснабжения там погиб рабочий. Делом уже занялись следователи, которые организовали проверку. Мужчину засыпало землей.

- На пострадавшего, находившегося в траншее, сошел пласт земли, в результате чего мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Следователи считают, что сход пласта земли произошел из-за того, что стенки траншеи были слишком плохо укреплены. После трагедии было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
В Екатеринбурге изменили порядок перевозки «скорыми» пациентов с COVID-19, чтобы снизить нагрузку
В одном из цехов НТМК в Нижнем Тагиле произошла вспышка коронавируса
Съехалось 16 пожарных машин: в Екатеринбурге горит здание областной ГИБДД
Удобно и безопасно: УБРиР выявил растущую популярность доставки финпродуктов
Засыпало землей: на уральском заводе погиб рабочий
Как легче перенести жару и не расплавиться под солнцем: советы от екатеринбургского Роспотребнадзора
Что известно о пропавшем на озере под Екатеринбургом 9-летнем мальчике
СвЖД выплатила 10 миллиардов рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 1 полугодие 2020 года
За сутки от коронавируса погибли еще три уральца
В Екатеринбурге за 80 миллионов продают кафе «Чарли»
Жирафы, смотрящие в душу: в Екатеринбурге появилась первая работа фестиваля, заменившего «Стенограффию»
Круглосуточный бесплатный вход для всех: у «Меги» начали строить первый в Екатеринбурге крытый скейтпарк
В Кольцово на три месяца закрывают на реконструкцию мост на улице Реактивной
В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил девушку-велосипедиста и уехал
В Екатеринбург вернулись 199 россиян, застрявших из-за коронавируса в Таджикистане
Хотел познакомиться, но получил отказ: екатеринбуржец с ножом напал на женщину, которая ждала электричку