Засыпало землей: на уральском заводе погиб рабочий

8 Июль 2020 2020-07-08T11:23:23+03:00

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В Волчанске, что в Свердловской области, на заводе 3 июля произошло ЧП: во время замены трубы холодного водоснабжения там погиб рабочий. Делом уже занялись следователи, которые организовали проверку. Мужчину засыпало землей.

- На пострадавшего, находившегося в траншее, сошел пласт земли, в результате чего мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Следователи считают, что сход пласта земли произошел из-за того, что стенки траншеи были слишком плохо укреплены. После трагедии было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU