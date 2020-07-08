2020-07-08T10:54:51+03:00
Общество

СвЖД выплатила 10 миллиардов рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 1 полугодие 2020 года

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 4,8 миллиардов рублей
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За 1 полугодие (январь – июнь) 2020 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 10 млрд рублей.

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 4,8 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

· в бюджет Свердловской области 1,8 млрд рублей;

· в бюджет Пермского края 0,8 млрд рублей;

· в бюджет Тюменской области 0,8 млрд рублей;

· в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 0,9 млрд рублей;

· в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,5 млрд рублей.

При ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для предприятий восстанавливающейся при отступлении пандемии экономики. Для нужд холдинга в 2020 году планируется приобрести продукцию промышленных предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 80,01 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).

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Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны). Магистраль обслуживает свыше 490 км подъездных путей, ее услугами пользуются более 12 тыс. предприятий.

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