8 Июль 2020 2020-07-08T10:43:13+03:00

За сутки от коронавируса погибли еще три уральца Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За сутки в Свердловской области официально подтвердились еще три смерти от коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии зафиксирован 141 погибший. Об этом сообщает областной оперштаб.

Кроме того, сегодня стало известно о новых 263 заболевших. Больше всего их – из Екатеринбурга (+120), а также Березовского, Нижнего Тагила, Ревды, Среднеуральска и других муниципалитетов. Всего на Среднем Урале – 14 792 зараженных.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить больше девяти тысяч пациентов. Только сегодня 282 человека были выписаны из больниц сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU