2020-07-08T10:34:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 80 миллионов продают кафе «Чарли»

Оно находится в центре города
Мария Трапезникова
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Фото: Google MapsФото: Google Maps
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В центре Екатеринбурга, на улице Декабристов, 30, выставили на продажу кафе «Чарли». Оно существует же много лет. Общая площадь его – 652 квадратных метра, в нем всего один этаж, две входные группы и своя парковка для гостей.

- Земля в собственности. Большой пешеходный и автомобильный трафик. Центральная улица, рядом – остановки общественного транспорта, - сообщается в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Кстати, за помещение просят 80 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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