Жирафы, смотрящие в душу: в Екатеринбурге появилась первая работа фестиваля, заменившего «Стенограффию»

8 Июль 2020 2020-07-08T10:03:29+03:00

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Сегодня утром уличные художники фестиваля Public Art закончили свою первую работу. Напомним, мероприятие проходит вместо «Стенограффии», которая в этом году проиграла конкурс от администрации Екатеринбурга. В этом году фестиваль за 1,5 миллиона рублей проводит московская компания ООО «Коннект» - с 3 июля по 3 августа.

Как рассказала чуть ранее администрация Екатеринбурга, основной темой станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Первая работа в рамках фестиваля Public Art появилась прямо напротив Дворца Молодежи. И она, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к ВОВ: на стене изображены два жирафа посреди сафари, которые смотрят прямо в душу. Автором стал художник и дизайнер Тимур Бразил. А фотографией поделились в сообществе «Street Art Hunter».

ИСТОЧНИК KP.RU