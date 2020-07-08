2020-07-08T09:43:48+03:00
Общество

Круглосуточный бесплатный вход для всех: у «Меги» начали строить первый в Екатеринбурге крытый скейтпарк

Открытие запланировано уже на вторую половину августа
Мария Трапезникова
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Фото: Айше Агекян в InstagramФото: Айше Агекян в Instagram
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В Екатеринбурге, рядом с ТЦ «Мега», начали строить первый в городе крытый скейпарк. Новостями в своем Instagram поделилась управляющая центром Айше Агекян. Его площадь составит 1000 квадратных метров, рассчитан парк будет для новичков и мастеров среднего уровня. По словам Айше, площадка позволит не только оттачивать свои навыки, но и проводить большие тематические мероприятия.

- Благодаря крыше скейтеры города будут иметь возможность кататься здесь в любое время года и при любой погоде – что особенно важно дождливой уральской осенью, например, - написала Айше Агекян. – Сейчас мы продумываем дополнительные возможности для утепления пространства в зимний период.

На площадке будут установлены рейлы, боксы, рампы, зоны отдыха и шкафчики для хранения личных вещей. Кроме того, на территории скейтпарка запланировано строительство отдельной звуковой точки с тематической музыкой и, возможно, даже небольшой фуд-корт. По словам Айше Агекян, вход для всех будет свободным, прийти туда можно будет круглосуточно. Открытие планируется уже во второй половине августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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