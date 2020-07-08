В Кольцово на три месяца закрывают на реконструкцию мост на улице Реактивной
Проехать по нему нельзя будет с 1 августа по 30 октября
Фото: Яндекс.Панорамы
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В микрорайоне Кольцово, что в Екатеринбурге, почти на три месяца закрывают движение по мосту на улице реактивной. Дело в том, что с 1 августа по 30 октября на участке будет проводиться его плановая реконструкция. Работы проводит ООО «Бридж».
Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – соблюдать новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут передвижения.
Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU