2020-07-08T09:06:23+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил девушку-велосипедиста и уехал

Всех очевидцев просят позвонить в отдел Госавтоинспекции
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге Госавтоинспекция разыскивает водителя, который устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Авария произошла вчера, 7 июля, около 10:00 на улице Черепанова, 19. Неизвестный водитель на легковушке, который двигался со стороны Готвальда в сторону Бебеля, сбил велосипедиста.

- В аварии пострадала 28-летняя женщина, которую осмотрела прибывшая бригада скорой помощи. Медики констатировали у нее ушиб левого колена и ссадины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии и ищут хулигана-водителя. Всех, кто стал свидетелем ДТП, просят позвонить по телефону: 8 (908) 632 43 67 и 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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