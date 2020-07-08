2020-07-08T08:54:19+03:00
Общество

В Екатеринбург вернулись 199 россиян, застрявших из-за коронавируса в Таджикистане

125 уральцев отправили на двухнедельную обсервацию
Мария Трапезникова
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В Екатеринбург прилетели 199 россиян, застрявших из-за коронавируса в ТаджикистанеВ Екатеринбург прилетели 199 россиян, застрявших из-за коронавируса в ТаджикистанеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшей ночью в Екатеринбург прилетел эвакуационный борт, который вернул домой из Таджикистана 199 застрявших там из-за закрытия границ россиян. Среди них – 125, включая пятерых детей, жителей Свердловской области. Они были направлены на двухнедельную обсервацию до получения отрицательных тестов на коронавирус.

- Остальные пассажиры вывозного рейса при поддержке оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы, - рассказали в оперштабе.

Кстати, только за июнь авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила 58 рейсов по доставке спецгрузов из Китая и Тайвани в Россию и Европу. Самолеты перевезли 612 тонн груза: СИЗы, медицинское оборудование и все комплектующее к нему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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