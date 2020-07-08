2020-07-08T08:33:04+03:00
Происшествия

Хотел познакомиться, но получил отказ: екатеринбуржец с ножом напал на женщину, которая ждала электричку

Мужчину отыскали в течение 30 минут
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба транспортной полицииФото: пресс-служба транспортной полиции
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2 июля в транспортную полицию Екатеринбурга обратилась билетный кассир жд-станции «Первомайская». Она рассказала, что в зале ожидания на женщину, пассажирку, которая ждала прибытия своей электрички, напал с ножом неизвестный мужчина. Полицейские сразу же прибыли на станцию. Они выяснили, что нападавший с жертвой сильно поссорились.

- Мужчина предложил женщине познакомиться, но та отказалась. Спустя считанные секунды хулиган выхватил нож, ударил женщину в грудь, нанеся колото-резаную рану, и убежал, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции. – Пострадавшая была госпитализирована.

Нападавшего задержали в тот же день в течение 30 минут. Им оказался 52-летний житель Екатеринбурга, который был судим пять раз за аналогичные преступления. Убегая с платформы, мужчина стянул с себя красную куртку со следами крови и спрятал ее в рюкзак, чтобы остаться незамеченным.

Во время досмотра и куртку, и нож полицейские забрали и направили следователям, поскольку нападавшего подозревают в совершении множества тяжких преступлений на территории всего Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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