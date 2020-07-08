«Город трудовой доблести»: стелу, посвященную почетному званию Екатеринбурга, хотят установить на Плотинке

8 Июль 2020 2020-07-08T07:55:23+03:00

На этой неделе администрация может организовать общественные обсуждения, чтобы горожане сами выбрали, где установить конструкцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе администрация может организовать общественные обсуждения, чтобы горожане сами выбрали, где установить конструкцию

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В начале июля Екатеринбургу присвоили почетное звание «Город трудовой доблести» за выдающийся вклад в победу в Великой Отечественной войне. Кроме столицы Урала, награду заслужили еще 19 городов России. Чуть раньше в Гордуме сообщили, что, если Екатеринбург получит это звание, в городе установят стелу с изображением герба города и текстом указа Президента РФ.

А накануне глава города Александр Высокинский рассказал, что ее хотят поставить на Плотинке.

- Мы рассматриваем варианты. Может быть, на Плотинке выделить какое-то место и поставить там памятную стелу, посвященную указу Президента, которая будет рассказывать о том, как это решение принималось, - заявил мэр в эфире «Студии-41». – Мы очень трепетно относимся к истории, почему и было принято решение восстановить Краснознаменную группу.

Кроме того, по словам Александра Высокинского, уже на этой неделе могут быть организованы общественные обсуждения, в ходе которых администрация будет принимать предложения от горожан по месту установки стелы. Кроме Плотинки, сейчас рассматривается еще площадь под недостроенной гостиницей «Дели», за Цирком, а также на перекрестке Космонавтов – Машиностроителей, напротив кинотеатра «Заря».

ИСТОЧНИК KP.RU