2020-07-08T07:55:23+03:00
Общество

«Город трудовой доблести»: стелу, посвященную почетному званию Екатеринбурга, хотят установить на Плотинке

На этой неделе администрация может организовать общественные обсуждения, чтобы горожане сами выбрали, где установить конструкцию
Мария Трапезникова
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На этой неделе администрация может организовать общественные обсуждения, чтобы горожане сами выбрали, где установить конструкциюНа этой неделе администрация может организовать общественные обсуждения, чтобы горожане сами выбрали, где установить конструкциюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале июля Екатеринбургу присвоили почетное звание «Город трудовой доблести» за выдающийся вклад в победу в Великой Отечественной войне. Кроме столицы Урала, награду заслужили еще 19 городов России. Чуть раньше в Гордуме сообщили, что, если Екатеринбург получит это звание, в городе установят стелу с изображением герба города и текстом указа Президента РФ.

А накануне глава города Александр Высокинский рассказал, что ее хотят поставить на Плотинке.

- Мы рассматриваем варианты. Может быть, на Плотинке выделить какое-то место и поставить там памятную стелу, посвященную указу Президента, которая будет рассказывать о том, как это решение принималось, - заявил мэр в эфире «Студии-41». – Мы очень трепетно относимся к истории, почему и было принято решение восстановить Краснознаменную группу.

Кроме того, по словам Александра Высокинского, уже на этой неделе могут быть организованы общественные обсуждения, в ходе которых администрация будет принимать предложения от горожан по месту установки стелы. Кроме Плотинки, сейчас рассматривается еще площадь под недостроенной гостиницей «Дели», за Цирком, а также на перекрестке Космонавтов – Машиностроителей, напротив кинотеатра «Заря».

ИСТОЧНИК KP.RU

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