В Екатеринбурге на месяц перекроют переулок на Вторчермете
С 27 июля по 20 августа на участке будут строить канализацию
Фото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге МУП «Водоканал» перекроет на месяц движение по переулку Дизельный, который находится на Вторчертмете: в районе дома №52. Дело в том, что с 27 июля по 20 августа рабочие будут строить на участке канализацию.
Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU