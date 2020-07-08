2020-07-08T07:34:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге на месяц перекроют переулок на Вторчермете

С 27 июля по 20 августа на участке будут строить канализацию
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге МУП «Водоканал» перекроет на месяц движение по переулку Дизельный, который находится на Вторчертмете: в районе дома №52. Дело в том, что с 27 июля по 20 августа рабочие будут строить на участке канализацию.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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