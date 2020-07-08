В Свердловской области за сутки провели 9 247 исследований проб на коронавирус
В Свердловской области за сутки провели 9 247 исследований проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб. Такие пробы берут у людей, имеющих показания для тестирования. Всего с начала пандемии специалисты провели в регионе 637 947 исследований.
Также региональный оперштаб опубликовал число обследованных за сутки– 8 583 человека. Общее количество обследованных – 594 110 человек.
Напомним, что сегодня стало известно о 226 новых случаях заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в Свердловской области за все время подтвердился у 14 529 человек. В оперштабе также подтвердили еще семь смертей от инфекции. За все время пандемии в регионе скончались 138 человек с коронавирусом.
Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU