2020-07-08T00:23:10+03:00
Общество

В Екатеринбурге обсуждают, как провести Царские дни, соблюдая меры безопасности

Свердловские власти вместе с епархией решают судьбу Крестного хода
Алина СУРИНА
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В середине июля в Екатеринбурге пройдет традиционный Крестный ходВ середине июля в Екатеринбурге пройдет традиционный Крестный ходФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге обсуждают, как провести Царские дни, соблюдая меры безопасности. В частности свердловские власти ведут переговоры с представителями Екатеринбургской епархии по поводу Крестного хода, который запланирован на пятый день мероприятий. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

- Переговоры с епархией по поводу крестных ходов сейчас ведутся. Вы знаете, что в последней редакции указа губернатора разрешены мероприятия на открытом воздухе при соблюдении санитарных норм, в том числе и Крестный ход. Вместе с епархией сейчас решаем, как лучше все реализовать, рассчитываем найти компромисс. У нас есть опыт, в том числе и негативный, - рассказал вице-губернатор.

Ранее Екатеринбургская епархия опубликовала программу мероприятия. Согласно ей памятные события пройдут с 12 по 20 июля 2020 года. Кульминацией станет Крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.

Напомним, что опальный отец Сергий пообещал провести свой собственный крестный ход в Царские дни. Схимонах планирует собрать верующих и пройти с ними вокруг Среднеуральского женского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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