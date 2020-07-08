8 Июль 2020 2020-07-08T00:20:31+03:00

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В Верхней Салде признали виновным пристава, завышающего показатели своей работы. Госслужащего судили по статьям «использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» и «служебный подлог».

- Собранные следственным отделом по городу Верхняя Салда СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летнего бывшего судебного пристава-исполнителя Салдинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Свердловской области, - рассказали в СК по Свердловской области.

По данным следствия, пристав в декабре 2017 года, чтобы завысить показатели своей работы, вынес 38 постановлений об окончании находившихся у него исполнительных производств. Из данных постановлений, сделанных приставом, следовало, что граждане, которым решениями мировых судей было назначено административное наказание в виде обязательных работ, якобы отбыли его. Хотя в действительности судебный пристав знал, что граждане назначенное им наказание фактически не отбыли. Кроме того, госслужащий не отказал в помощи своему знакомому.

- Подсудимый по просьбе обратившегося к нему знакомого, у которого в рамках исполнительного производства имелся запрет на совершение регистрационных действий в отношении имевшихся у него транспортных средств, изготовил два постановления об отмене указанного запрета на регистрационные действия, а также изготовил постановление об окончании исполнительного производства, - рассказали в СК по Свердлвоской области.

Бывшему приставу-исполнителю суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU