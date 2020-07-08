Как пережить жару, если ты за рулем: рассказывает свердловская ГИБДД

8 Июль 2020 2020-07-08T01:06:45+03:00

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В Екатеринбурге и Свердловской области в ближайшие дни будет по-летнему жарко. По данным Уральского гидрометцентра, с 7 по 11 июля в регионе ожидается аномальная жара со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. В госавтоинспекции Свердловской области напоминают автомобилистам о мерах безопасности в жаркую погоду. Инспекторы просят водителей учитывать погодные условия, планируя поездки, особенно на дальние расстояния.

- Жаркая погода расслабляет и притупляет внимание, замедляется скорость реакции и появляется сонливость, повышается риск уснуть за рулем, причем сон, как правило, наступает внезапно. В этом случае риск попасть в аварию значительно возрастает: водитель может слегка закрыть глаза и в этот момент совершить, например, выезд на встречную полосу, - рассказали в областном ГИБДД.

В Управлении ГИБДД напомнили, что перед началом движения необходимо проветривать салон автомобиля. Автомобилистам во время жаркой погоды следует позаботиться о достаточном запасе прохладной воды, необходимых лекарствах, а также средствах связи. В пути рекомендуется чаще делать остановки и умываться. При резком ухудшении самочувствия необходимо немедленно остановиться, привлечь внимание других водителей или обратиться за помощью по номеру «112». Парковать автомобиль во время жары лучше в тени. Также в ГИБДД добавили, что ни в коем случае нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных.

В госавтоинспекции обратили внимание водителей на то, что попав в трудную ситуацию на дороге можно в круглосуточном режиме обращаться за помощью к сотрудникам ГИБДД как на дороге, так и по телефонам дежурных частей.

КСТАТИ

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепореко, июль оправдает свое звание самого теплого месяца в году.

- В ближайшие 3-4 дня температура воздуха в Екатеринбурге будет на уровне +31…+36 градусов тепла, - рассказала «КП» Галина Шепоренко. – Температура воздуха ночью составит от +15 до + 20 градусов выше нуля. В выходные на севере области ожидаются краткосрочные дожди, что приведет к снижению температуры на 5-7 градусов. С чем это связано? На Урал пришел теплый воздух с юга России и прикаспийских районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU