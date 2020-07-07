2020-07-07T16:26:35+03:00
Общество

В июне в Свердловской области зафиксировали высокий показатель смертности

Данные за 2020 год опубликовал региональный ЗАГС
Алина СУРИНА
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В ЗАГСЕ подсчитали сколько человек умерли в регионе за полгодаВ ЗАГСЕ подсчитали сколько человек умерли в регионе за полгодаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области в июне зафиксировали высокий показатель смертности. За первый месяц лета в регионе умерло 5 275 человек. Данные опубликовало Управление ЗАГСа Свердловской области. Исходя их опубликованной статистики число умерших в июне больше, чем в любой другой месяц 2020 года. Также рост произошел по сравнению с июнем прошлого года, когда было зафиксирован 4 341 случай смерти. Рост составил 934 случая.

При этом если сравнивать статистику с аналогичным периодом прошлого года, то уровень смертности снизился, несмотря на пандемию коронавируса. Так, региональным ЗАГСом сделана 29 171 запись о смерти за шесть месяцев 2020 года, а за такое же количество месяцев прошлого года – 29 530 записей.

Также согласно данным опубликованным Управлением ЗАГСа, в Свердловской области в июне зарегистрировали самое большое в этом году количество записей о рождении - 3 810. В целом за полгода на свет появилось 21 306 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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