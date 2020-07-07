Молодая екатеринбурженка отправится в колонию-поселение после гибели друга
Чкаловский районный суд Екатеринбурга 7 июля вынес приговор Кристине Тахтеевой за смертельное ДТП, которое она устроила, сев за руль в нетрезвом состоянии. В итоге погиб ее друг, а подруга серьезно травмировалась.
Трагический инцидент произошел в июле прошлого года. Кристина ночью села за руль кашериногового Hyundai Solaris, взяв с собой подругу и друга. Подруга села на переднее сидение, а друг – на заднее.
Кристина разогналась до 90 километров в час, проехала по ремонтируемому участку дороги на запрещенной для движения зоне и влетела в бетонные блоки.
Молодой человек получил серьезные травмы и через две недели умер в больнице №24. Подруга Кристины с ушибами ребер, позвоночника и живота долгое время находилась в медицинском учреждении.
Виновница аварии не смогли пояснить, зачем она разогналась и спровоцировала аварию. По ее словам, к моменту поездки она уже протрезвела.
Суд постановил отправить Кристину Тахтееву в колонию-поселение на 7 лет. Также ей запрещено управлять автомобилем на протяжении двух лет после освобождения.
ИСТОЧНИК KP.RU