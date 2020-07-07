2020-07-07T14:53:00+03:00
Происшествия

Молодая екатеринбурженка отправится в колонию-поселение после гибели друга

Женщина села за руль пьяной и устроила ДТП
Лев ИСТОМИН
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Кристина не знает, зачем разогналась за рулем автомобиля. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской областиКристина не знает, зачем разогналась за рулем автомобиля. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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Чкаловский районный суд Екатеринбурга 7 июля вынес приговор Кристине Тахтеевой за смертельное ДТП, которое она устроила, сев за руль в нетрезвом состоянии. В итоге погиб ее друг, а подруга серьезно травмировалась.

Трагический инцидент произошел в июле прошлого года. Кристина ночью села за руль кашериногового Hyundai Solaris, взяв с собой подругу и друга. Подруга села на переднее сидение, а друг – на заднее.

Кристина разогналась до 90 километров в час, проехала по ремонтируемому участку дороги на запрещенной для движения зоне и влетела в бетонные блоки.

Молодой человек получил серьезные травмы и через две недели умер в больнице №24. Подруга Кристины с ушибами ребер, позвоночника и живота долгое время находилась в медицинском учреждении.

Виновница аварии не смогли пояснить, зачем она разогналась и спровоцировала аварию. По ее словам, к моменту поездки она уже протрезвела.

Суд постановил отправить Кристину Тахтееву в колонию-поселение на 7 лет. Также ей запрещено управлять автомобилем на протяжении двух лет после освобождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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