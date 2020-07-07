Назван основной источник заражения коронавирусом в Свердловской области

7 Июль 2020 2020-07-07T14:39:57+03:00

О нем рассказал вице-губернатор Павел Креков

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В Свердловской области растет число бессимптомных больных коронавирусом. Основной путь заболевания – через семьи и ближайших родственников. Об этом в ходе брифинга заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

- Время летнее, время гулять и отдыхать, но риски надо сводить к минимуму. Мы по-максимуму используем плазму переболевших COVID-19 для лечения пациентов. Выражаю благодарность всем донорам плазмы, - отметил Креков.

Сейчас на Среднем Урале зарегистрировано 14 529 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние 160 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 59 – на аппаратах ИВЛ.

За последние 24 часа было выписано 284 человека. Всего уральские врачи вылечили 8726 пациентов. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 138.

Статистика за 7 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU