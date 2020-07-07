Назван основной источник заражения коронавирусом в Свердловской области
В Свердловской области растет число бессимптомных больных коронавирусом. Основной путь заболевания – через семьи и ближайших родственников. Об этом в ходе брифинга заявил вице-губернатор региона Павел Креков.
- Время летнее, время гулять и отдыхать, но риски надо сводить к минимуму. Мы по-максимуму используем плазму переболевших COVID-19 для лечения пациентов. Выражаю благодарность всем донорам плазмы, - отметил Креков.
Сейчас на Среднем Урале зарегистрировано 14 529 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние 160 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 59 – на аппаратах ИВЛ.
За последние 24 часа было выписано 284 человека. Всего уральские врачи вылечили 8726 пациентов. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 138.
Статистика за 7 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»