МТС улучшила связь на автодороге Пермь – Екатеринбург в Свердловской области

7 Июль 2020 2020-07-07T14:05:47+03:00

Теперь уверенный сигнал стал доступен на всём протяжении дороги от Екатеринбурга до Бисерти

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Екатеринбург, РФ – ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила устойчивым сигналом мобильной связи федеральную автомобильную трассу Р-242 Пермь-Екатеринбург на 100-километровом участке Екатеринбург – Бисерть.

Строительство и ввод в эксплуатацию новой базовой станции (БС) в селе Киргишаны Нижнесергинского района, а также модернизация оборудования ещё семи БС, ранее работавших на том же маршруте позволили ликвидировать «белые пятна», осложнявшие жизнь автомобилистам, движущимся по Пермскому тракту. Теперь уверенный сигнал стал доступен на всём протяжении дороги от Екатеринбурга до Бисерти.

Обеспечение надежным сигналом мобильной связи автомобильных дорог – один из факторов повышения безопасности движения. Известно, что отвлечение водителей на работу электронных гаджетов многократно (по данным Яндекса в 24 раза) повышает вероятность возникновения аварий. Отвлекают же водителей, как правило, сбои в работе смартфонов. Сокращение числа обрывов разговоров, пауз в трансляции потокового аудио, «замираний» встроенных в смартфоны навигаторов лишает водителей поводов лишний раз брать в руки смартфон. Устранение «белых пятен» упростит и работу диспетчеров транспортных компаний, которые ранее теряли из вида водителей, оказавшихся на «глухих» участках дороги. А если беда всё-таки случится, то аварийные службы без промедления получат сигнал о помощи.

«Строительство БС в Киргишанах было в планах МТС только на сентябрь этого года. Однако понимая, насколько возрастает спрос на автопутешествия в летний период, мы ускорили монтаж и настройку оборудования. На сегодня большая часть автодороги Р-242, проходящей по территории Свердловской области, имеет надёжное покрытие сетью. А 100-километровый участок от Екатеринбурга до Бисерти теперь может считаться бесшовным», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

За первые 5 месяцев 2020 года МТС построил в Свердловской области более полусотни новых базовых станций. В том числе: 28 БС – в Екатеринбурге, 8 – в Нижнем Тагиле, 4 – в Серове, по две в Режевском, Берёзовском и Нижнесергинском районах и ещё в 10 городах и посёлках региона.