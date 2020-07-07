2020-07-07T14:05:47+03:00
Общество

МТС улучшила связь на автодороге Пермь – Екатеринбург в Свердловской области

Теперь уверенный сигнал стал доступен на всём протяжении дороги от Екатеринбурга до Бисерти
Поделиться:
Изменить размер текста:

Екатеринбург, РФ – ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила устойчивым сигналом мобильной связи федеральную автомобильную трассу Р-242 Пермь-Екатеринбург на 100-километровом участке Екатеринбург – Бисерть.

Строительство и ввод в эксплуатацию новой базовой станции (БС) в селе Киргишаны Нижнесергинского района, а также модернизация оборудования ещё семи БС, ранее работавших на том же маршруте позволили ликвидировать «белые пятна», осложнявшие жизнь автомобилистам, движущимся по Пермскому тракту. Теперь уверенный сигнал стал доступен на всём протяжении дороги от Екатеринбурга до Бисерти.

Обеспечение надежным сигналом мобильной связи автомобильных дорог – один из факторов повышения безопасности движения. Известно, что отвлечение водителей на работу электронных гаджетов многократно (по данным Яндекса в 24 раза) повышает вероятность возникновения аварий. Отвлекают же водителей, как правило, сбои в работе смартфонов. Сокращение числа обрывов разговоров, пауз в трансляции потокового аудио, «замираний» встроенных в смартфоны навигаторов лишает водителей поводов лишний раз брать в руки смартфон. Устранение «белых пятен» упростит и работу диспетчеров транспортных компаний, которые ранее теряли из вида водителей, оказавшихся на «глухих» участках дороги. А если беда всё-таки случится, то аварийные службы без промедления получат сигнал о помощи.

«Строительство БС в Киргишанах было в планах МТС только на сентябрь этого года. Однако понимая, насколько возрастает спрос на автопутешествия в летний период, мы ускорили монтаж и настройку оборудования. На сегодня большая часть автодороги Р-242, проходящей по территории Свердловской области, имеет надёжное покрытие сетью. А 100-километровый участок от Екатеринбурга до Бисерти теперь может считаться бесшовным», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

За первые 5 месяцев 2020 года МТС построил в Свердловской области более полусотни новых базовых станций. В том числе: 28 БС – в Екатеринбурге, 8 – в Нижнем Тагиле, 4 – в Серове, по две в Режевском, Берёзовском и Нижнесергинском районах и ещё в 10 городах и посёлках региона.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
Назван основной источник заражения коронавирусом в Свердловской области
В Екатеринбурге отменили противопожарный режим
МТС улучшила связь на автодороге Пермь – Екатеринбург в Свердловской области
Почему отец Сергий невиновен: отвечает адвокат
ВТБ в мае выдал каждую третью ипотеку в Свердловской области
В Екатеринбурге из Киргизии доставили 144 россиян
Инфраструктура пригородного комплекса СвЖД становится комфортнее для пассажиров
«Новые машины нужны как воздух»: свердловским больницам передали 28 автомобилей скорой помощи
Уральцев стали чаще грабить по телефону
Адвокат: схимонах Сергий Романов не давал разрешения выкладывать проповеди в интернет
В Свердловской области резко выросло число особо тяжких преступлений
На Уралмаше «накрыли» нарколабораторию
Атака продолжается: клещи покусали 29 тысяч свердловчан
В Екатеринбурге подростки разбились на мотоцикле
В столичной рознице Tele2 вырос спрос на недорогие модели смартфонов
В мэрии Екатеринбурга выбрали вариант новой трамвайной ветки
На Урале в четырех детских садах не соблюдали санитарные требования в условиях распространения COVID-19
В Свердловской области за сутки провели 9 659 исследований проб на коронавирус
В Екатеринбурге закончился опрос о проекте реконструкции парка имени XXII Партсъезда
В Нижнем Тагиле за решетку отправили мужчину, сбросившего знакомого с восьмого этажа
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
На «УГМК-Агро» коронавирусом заразились несколько сотрудников
Евгению Куйвашеву пожаловались на работающие в ТЦ магазины одежды
В Екатеринбурге скончался начальник ДПС города