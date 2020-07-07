Инфраструктура пригородного комплекса СвЖД становится комфортнее для пассажиров

7 Июль 2020 2020-07-07T11:58:36+03:00

В 1 полугодии 2020 года обновлено более 1,2 тысяч объектов

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Для повышения качества обслуживания пассажиров СвЖД планомерно обновляет инфраструктуру пригородного комплекса. В 1 полугодии 2020 года обновлено более 1,2 тыс. объектов. Основную часть сезонных работ удалось выполнить в период временного снижения объемов пассажирских перевозок, связанного со сложной эпидемиологической обстановкой.

В частности, к началу летнего сезона был выполнен косметический ремонт фасадов 31 пассажирского здания и пригородных вокзалов, а также внутренний ремонт 16 залов ожидания. На более чем 1,2 тыс. пассажирских платформ проведены работы по покраске полос безопасности, торцов, ограждений, навесов и малых архитектурных форм. Обновлены аншлаги с названием станций и остановочных пунктов, стенды визуальной справочной информации, навигационные таблички и вывески. Проведено благоустройство территорий, прилегающих к вокзалам и пассажирским зданиям.

В рамках инвестиционной программы холдинга в текущем году запланирован капитальный ремонт пассажирских посадочных платформ на станциях Маслянская, Чусовская и Богданович. Рабочие уложат покрытие из тротуарной и тактильной плитки, заменят боковые бетонные блоки.

На вокзалах станций Верхнекондинская, Верх-Нейвинск, Тавда, Дружинино, Талица, Курья, Пашия и др. будет проведена модернизация санитарных комнат с ремонтом инженерных сетей и установкой нового оборудования.

Завершается реконструкция вокзала на станции Чусовская. Сейчас в новом двухэтажном крыле здания ведутся отделочные работы в зале ожидания, комнатах отдыха для пассажиров и производственных помещениях; начато строительство крытого перехода от вокзала к автобусной остановке.

На вокзале Кунгур в текущем году будет установлена система видеонаблюдения, а также специальное оборудование для досмотра пассажиров и багажа: металлодетекторы и интроскопы. На вокзалах Богданович, Верх-Нейвинск, Геологическая, Верещагино, Кунгур и в пассажирских зданиях на станциях Таватуй, Кишерть, Кез, Чепца, Кукуштан будет смонтирована новая пожарная сигнализация.

Отметим, что объемы пригородных пассажирских перевозок при отступлении пандемии постепенно восстанавливаются. Так, по итогам июня в пригородном сообщении на полигоне СвЖД перевезено более 1,6 млн пассажиров.