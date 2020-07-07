«Новые машины нужны как воздух»: свердловским больницам передали 28 автомобилей скорой помощи

7 Июль 2020 2020-07-07T11:16:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловские больницы получили 28 новых автомобилей скорой помощи. Из них 20 - это Ford Transit и 8 – ГАЗелей. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в ближайшие дни машины уже выйдут на рейсы. Скорые помощи оборудованы портативными аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами-мониторами и электрокардиографами, подключены к системе ГЛОНАСС и GPS.

- 12 из автомобилей, ключи от которых сегодня вручили на площадке Территориального центра медицины катастроф, поступили на вооружение службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Они выйдут на линию в ближайшее время – бригады для них уже сформированы, - рассказали в оперативном штабе Свердловской области.

По словам главного врача станции Игоря Пушкарева, «новые машины нужны как воздух».

- Как только автомобили будут поставлены на учет, сразу же поедут на вызовы. За всеми машинами уже закреплены медицинские бригады и водители», – отметил он.

Остальные машины передали территориальному центру медицины катастроф и в медицинские организации Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Серова, Верхней Пышмы, Березовского, Красноуфимска и Полевского.

ИСТОЧНИК KP.RU