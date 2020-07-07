2020-07-07T10:11:19+03:00
Общество

В Свердловской области резко выросло число особо тяжких преступлений

Приводим печальные цифры от региональной прокуратуры
Лев ИСТОМИН
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Каждый год от рук преступников погибают сотни жителей Свердловской областиКаждый год от рук преступников погибают сотни жителей Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Свердловской области раскрыла цифры по преступности в регионе за первые шесть месяцев 2020 года.

Всего с января по июнь в Екатеринбурге и Свердловской области совершено 29 248 преступлений. Это на 3,8% выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Практически половина (49,8%) из общего числа злодеяний относится к категории небольшой тяжести, 23,5% - отнесена к категориям тяжких и особо тяжких преступлений.

Если брать преступления небольшой тяжести, то их число выросло за год на 3,3%, средней тяжести – на 1,5%, тяжких преступлений – на 7,2%, особо тяжких – на 9%.

В общественных местах совершается треть всех преступлений – 34,5%.

От преступных посягательств погибло 283 человека, тяжкий вред причинен 400 гражданам. На сельскую местность приходится всего 15,2% погибших и 16,5% граждан, которым причинен тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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