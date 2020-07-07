В Екатеринбурге подростки разбились на мотоцикле

7 Июль 2020 2020-07-07T08:10:31+03:00

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Серьезное ДТП произошло около 16 часов 6 июля в поселке Совхозный на юго-западной окраине Екатеринбурга. Здесь в аварии пострадали два 17-летних подростка, в мотоцикл которых влетел грузовик.

Водитель автомобиля «Фотон» передвигался по улице Городской со стороны Исторической в направлении улицы Чемпионов. Мужчина при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Рейсер» и врезался в него.

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

После удара мотоцикл с двумя парнями отбросила на припаркованную «Тойоту Камри», и отбросило в кювет. Оба молодых человека получили травмы разной степени тяжести. Бригада скорой помощи доставила их в Детскую городскую больницу №9.

44-летний водитель грузовика со стажем вождения 11 лет рассказал, что при повороте затормозил, чтобы пропустить встречный транспорт. Автомобили были далеко, поэтому он решил совершить поворот. В это время на пути неожиданно появился мотоцикл.

Стаж 17-летнего водителя «Рейсера» составляет 8 месяцев. Он, в отличие от пассажира, был в шлеме, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU