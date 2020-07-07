В столичной рознице Tele2 вырос спрос на недорогие модели смартфонов

7 Июль 2020 2020-07-07T07:53:23+03:00

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Мобильный оператор Tele2 зафиксировал повышенный спрос на смартфоны в столичной рознице после ослабления карантина. Количество проданных устройств в мае увеличилось на 8% год к году. Самыми популярными смартфонами среди москвичей в этот период стали модели китайских и корейских производителей – Samsung, Xiaomi и Huawei.

Столичный рынок смартфонов в мае 2020 года впервые за время пандемии продемонстрировал позитивную динамику – выручка от продаж оборудования в рознице выросла на 8% год к году. При этом в мае доля в объемах продаж с начала года составила 21%, достигнув показателей новогодних праздников. Средний чек на устройства по итогам месяца увеличился на 6% год к году.

В посткарантинный период москвичи отдают предпочтение менее дорогим устройствам, сохраняя в приоритетном списке характеристик надежность, качество и функционал. Лидерами продаж стали смартфоны стоимостью 5-10 тыс. – их доля в мае составила 45%. При этом позитивную динамику продаж продемонстрировали только устройства в ценовом диапазоне 10-15 тыс. – их доля в общем объеме продаж в штуках составила 23%, увеличившись на 15 п. п. год к году. На менее востребованные смартфоны стоимостью 15-20 тыс. приходится 19% продаж устройств в штуках.

Тремя самыми востребованными производителями смартфонов среди посетителей салонов Tele2 стали Samsung, Xiaomi и Huawei. Доля лидера продаж Samsung Galaxy A10 в штуках составила 7%, увеличившись за год на 4 п. п. На обладателя второго места – Xiaomi Redmi 8A – приходится 6% продаж устройств в штуках. Замыкает тройку лидеров Huawei Y5 Lite с долей в 3%. При этом в 2019 году эта модель занимала первую строчку рейтинга с долей в 9%.

Пандемия придала новый импульс развитию столичного рынка «умных» устройств. Так, в мае клиенты оператора проявили повышенный интерес к smart-аксессуарам. Доля продаж фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 4 за отчетный период составила 50% от всех аксессуаров, увеличившись за год на 9 п. п. На втором месте впервые появилась «умная» колонка «Яндекс.Станция» на базе голосового ассистента «Алиса» – число проданных гаджетов составило 7% от общего объема.

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Мы всегда стремимся предугадать потребности наших клиентов – время пандемии не стало исключением. В этот период мы наблюдали, как меняется модель потребления в рознице, фиксировали повышение покупательского интереса к определенным моделям смартфонов и «умных» устройств. Все это позволило нам своевременно запустить ряд «антикризисных» проектов – в момент, когда трафик в салонах начал расти. В мае в столичной рознице Tele2 реализовала шесть специальных предложений на основе наиболее популярных среди посетителей брендов. Таким образом, нам удалось поддержать не только клиентов, которые на выгодных условиях смогли приобрести качественные гаджеты, но и производителей, повысив спрос на смартфоны и «умные» устройства».