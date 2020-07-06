6 Июль 2020 2020-07-06T19:16:44+03:00

Прокуратура нашла нарушения в работе детских садов, работающих во время коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурных группах не хватало масок и термометров

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На Урале в четырех детских садах не соблюдали санитарные требования в условиях распространения COVID-19. Речь идет о дежурных группах в дошкольных учреждениях Туринского городского округа. О нарушениях стало известно после проверки прокуратуры.

- Установлено, что в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 «дежурные группы» 4 дошкольных образовательных учреждений Туринского городского округа ненадлежащим образом обеспечили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В детских садах «Аленушка» и «Берёзка» руководители не создали пятидневный запас масок. Кроме того в «Аленушке» не хватало термометров для утреннего измерения температуры. В «Колокольчике» и «Васильке» сотрудники неправильно носили средства индивидуальной защиты. Также прокуратурой выявлены факты несоблюдения режима обеззараживания воздуха помещений дежурных групп. В помещениях дежурных групп Детского сада № 1 и «Берёзка» обеззараживание осуществлялось с нарушением правил эксплуатации облучателя, так как его переносили из одного помещения в другое.

По результатам проведенной проверки прокуратура Туринского района начальнику МКУ «Управление образованием Туринского городского округа» внесла представление. Заведующие дошкольных образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности. Все нарушения детские сады устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU