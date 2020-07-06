6 Июль 2020 2020-07-06T18:32:54+03:00

Специалисты ежедневно исследуют более 9 тысяч проб на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области за сутки провели 9 659 исследований проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб. Напомним, что тестирование делают людям, имеющим для этого показания. Также за сутки медики обследовали 8 983 человека

- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 628 700. Обследовано всего 585 527 человек, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что по данным на 6 июля, в регионе зарегистрировано 14 303 случая COVID-19. Из них 270 заболевших выявили за последние сутки. Также зарегистрировано 7 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число случаев – 131.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU