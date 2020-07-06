2020-07-06T17:36:16+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле за решетку отправили мужчину, сбросившего знакомого с восьмого этажа

Товарищ осужденного погиб до приезда скорой
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской областиФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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В Нижнем Тагиле за решетку отправили мужчину, сбросившего знакомого с восьмого этажа. Инцидент произошел в октябре 2019 года. 44-летний Сергей Парфентьев вышел на балкон со своим знакомым, чтобы продолжить ранее начавшийся конфликт. Во время ссоры мужчина толкнул стоявшего спиной к перилам товарища в грудь рукой. При этом, как рассказали в прокуратуре, Сергей Парфентьев сказал ему: «Лети без парашюта». Знакомый обвиняемого погиб до приезда скорой.

- От падения с высоты восьмого этажа мужчина получил тупую сочетанную траву головы, груди, живота, таза, верхних и нижних конечностей, которая осложнилась обильной кровопотерей и повлекла смерть потерпевшего на месте падения еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Обвиняемый свою вину полностью не признал и утверждал, что преступление не совершал. Но суд вину Сергея Парфентьева признал, так как конфликт, произошедший между знакомыми произошел на глазах у еще одного мужчины, который рассказал органам следствия об обстоятельствах совершенного преступления.

При этом, в 2015 году в отношении подсудимого также был постановлен обвинительный приговор, которым он был осужден, в том числе по статье «угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», за совершение преступления в отношении своей, на тот момент несовершеннолетней, дочери, которую хотел выбросить из окна той же самой квартиры. Освободился Сергей Парфентьев в августе 2019 года и спустя 2 месяца скинул с балкона знакомого. За убийство жителя Нижнего Тагила приговорили к 12 годам исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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