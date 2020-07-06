2020-07-06T14:21:01+03:00
Общество

Клиенты ВТБ смогут получить до 1 миллиона рублей только по паспорту

Клиенты ВТБ могут оформить кредит наличными или рефинансирование по ставке от 7,5%
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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Клиенты ВТБ могут оформить кредит наличными или рефинансирование по ставке от 7,5% на сумму до 1 млн рублей без предоставления документов, подтверждающих доход и занятость. Теперь для получения средств потребуется только паспорт. Все другие необходимые сведения банк получит из Пенсионного фонда России.

При наличии подтвержденной учетной записи клиента на портале «Госуслуги» банк самостоятельно запросит необходимые сведения из ПФР. Заемщику необходимо будет только подтвердить свое согласие на получение банком данных, отправив сообщение с кодом подтверждения в ответ на смс от портала.

Если у клиента нет подтвержденной записи, то он может зарегистрироваться или подтвердить ее в ВТБ-Онлайн, в офисе ВТБ или на портале Госуслуги.

ВТБ предлагает одни из самых низких на рынке ставок по кредитам наличными на любые цели и рефинансированию – в банке можно получить средства или рефинансировать до 6 кредитов других банков от 7,5% годовых на срок до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит пропустить до трех первых платежей при переводе кредитов в ВТБ, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели.

«Для нас важно, чтобы кредитные продукты ВТБ были доступными и простыми в оформлении. Именно поэтому взаимодействие с Пенсионным Фондом России – важный шаг в этом направлении. Если раньше для получения кредита до 1 млн рублей заемщику требовалось собирать документы и подтверждать доход, то теперь это можно поручить банку и существенно сэкономить время, решив все вопросы сразу при первом визите. При этом получив средства по одной из самых низких на рынке ставок – от 7,5% годовых», – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.

Оформить заявку на кредит без подтверждения дохода и занятости клиенты могут в любом офисе ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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